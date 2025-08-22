Villa Mercedes: un auto volcó en Circunvalación y el conductor salió ileso

La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial informó que en la noche del jueves 21 de agosto, alrededor de las 20:30, se produjo un accidente de tránsito en avenida Circunvalación, al noreste de Villa Mercedes.

Según las actuaciones policiales, un hombre de 27 años sufrió el vuelco de su Chevrolet Cruze mientras circulaba en sentido oeste-este, entre la ruta provincial 33 y la ruta nacional 8.

El conductor se trasladó por sus propios medios hasta donde se encontraban efectivos del Departamento Motorizada, quienes constataron que no presentaba lesiones.

Al arribar al sitio del siniestro, los uniformados verificaron que el vehículo se encontraba volcado sobre la banquina, con las ruedas hacia arriba.

Se le practicó al conductor un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 gr/lts). Posteriormente, una grúa retiró el rodado del lugar.