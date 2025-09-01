Villa Mercedes: tres mujeres acusadas de intentar estafar con una deuda ya saldada

En Villa Mercedes, la Justicia investiga a tres mujeres sospechadas de haber intentado engañar a un juez para cobrar US$75 mil a un hombre que ya había cancelado esa deuda en 2010. La acusación apunta contra María Carla Pereyra, María Beatriz Pereyra y Viotto de Pereyra, quienes habrían continuado con un proceso judicial iniciado por Juan Carlos Pereyra, esposo y padre de las imputadas, ya fallecido.

Según el fiscal Maximiliano Bazla Cassina, Pereyra padre reconoció la cancelación de la hipoteca mediante escritura en 2010, pero de manera fraudulenta impulsó un juicio civil contra Federico Court, buscando ejecutar una deuda inexistente. Tras su muerte, la esposa y las hijas habrían sostenido el reclamo, llegando incluso a una orden de subasta de bienes valuados en 75 mil dólares, que fue frenada a último momento.

El martes se realizó una audiencia en la que solo se presentó María Carla Pereyra, imputada por “estafa procesal”, delito que contempla penas de entre 1 y 6 años de prisión. La jueza Natalia Pereyra Cardini fijó una nueva cita para el 9 de septiembre, advirtiendo que, si las otras acusadas vuelven a ausentarse, ordenará que la Policía las lleve por la fuerza.

La defensa de Pereyra sostiene que aún existe una deuda legítima y que las herederas tienen derecho a reclamarla. Sin embargo, los abogados de la víctima remarcan que la hipoteca fue cancelada y que el perjuicio económico y emocional contra su cliente supera los US$75 mil.