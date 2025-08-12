En diálogo con VMI Radio, Isaías Barbeito, entrenador personal y referente local del fitness, destacó que Villa Mercedes vive un verdadero auge de la actividad física: “Tenemos alrededor de 100 centros de entrenamiento entre gimnasios y boxes de crossfit, y la mayoría está colapsada”.

Para Barbeito, el fenómeno responde a un cambio cultural, aunque advierte que muchas personas comienzan a entrenar recién después de atravesar problemas de salud: “Es como ir al dentista cuando el dolor es insoportable”. Según el entrenador, la clave no está en la motivación, sino en la disciplina: “Hay que entrenar porque es necesario, con ganas o sin ganas”.

El personal trainer subrayó la importancia de respetar las profesiones, en especial la de los nutricionistas, y alertó sobre la información errónea que circula en redes sociales. “Está bueno que la gente se motive, pero hay mucho contenido que desinforma”, señaló.

Finalmente, diferenció actividad física de entrenamiento: la primera combate el sedentarismo, pero solo el segundo, siguiendo principios científicos, logra resultados consistentes y seguros.