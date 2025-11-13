Villa Mercedes tiene campeón: Aarón Bazán vuelve a brillar en el ajedrez provincial

Con solo 14 años, Aarón Bazán volvió a dejar su marca en el tablero. Este fin de semana se consagró campeón provincial Sub 16, revalidando su dominio en la categoría y confirmando que su nombre ya suena fuerte en el ajedrez nacional.

El joven oriundo de Villa Mercedes no solo acumula títulos: construye una carrera ejemplar, marcada por la constancia, la disciplina y un talento que trasciende fronteras. Cada partida lo acerca más a su gran sueño: convertirse en Gran Maestro Internacional.

En la última entrega de premios de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), Aarón fue distinguido como el “Mejor Jugador del Interior 2024”, un galardón reservado para quienes destacan por su nivel y proyección nacional.

Este reconocimiento confirma lo que ya se percibe en cada torneo: Aarón Bazán es uno de los jóvenes más prometedores del país y una figura clave del ajedrez federal.

La trayectoria de Aarón ya impresiona:

🥇 Campeón Sudamericano Sub 14 (Uruguay, 2024)

🥇 Campeón Argentino Sub 16 (2025)

🥈 Subcampeón Panamericano (Perú, 2025)

🥇 Campeón Provincial Sub 16 (2025)

Además de múltiples medallas en torneos nacionales y regionales

Gracias a estos logros, integra el equipo juvenil que representa a la Argentina en competencias internacionales.

Del 5 al 12 de diciembre, Aarón participará del Sudamericano de la Juventud, uno de los torneos más importantes del continente.

“Estoy entrenando muchas horas por día, alternando profesores presenciales y virtuales. Me estoy preparando fuerte para llegar de la mejor manera”, cuenta con serenidad el joven campeón.

Aarón entrena en el Círculo de Ajedrez de Villa Mercedes, institución que también celebró grandes resultados en el provincial:

Jaziel Andreade, 1° Sub10 Absoluto

Máximo Toledo, 3° Sub14 Absoluto

Paula Medina, 1° Sub16 Femenino

Valentín Martínez, 1° Sub18 Absoluto

Axel Ryban, 2° Sub18 Absoluto

María Virginia Nievas, 2° Sub18 Femenino

Maximiliano Paz, 1° Sub20 Absoluto

Alejandro Gatica, 3° Sub20 Absoluto

Todo un semillero que demuestra que el ajedrez en Villa Mercedes está más vivo que nunca.

Detrás de cada trofeo, hay horas de estudio, viajes, sacrificio y acompañamiento. “Aarón representa a San Luis y a Argentina con muchísimo orgullo. Hacemos todo lo posible para acompañarlo, pero los viajes son muy costosos”, cuentan sus padres.

Aun con esas dificultades, el joven continúa entre la elite del ajedrez juvenil argentino, llevando en alto la bandera de su ciudad y del interior del país.