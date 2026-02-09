Villa Mercedes sumará dos nuevos Centros de Desarrollo Infantil

Estarán ubicados en los barrios Unión y La Ribera. Las obras ingresan en su etapa final de terminación

El Gobierno provincial pondrá en funcionamiento dos nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Villa Mercedes, con el objetivo de ampliar la red de cuidado y contención para la primera infancia y acompañar a las familias de la ciudad.

Los establecimientos se emplazan en los barrios Unión y La Ribera y estarán destinados a niñas y niños desde los 45 días hasta los dos años y medio, con atención a cargo de equipos de profesionales especializados. La propuesta apunta a brindar un servicio clave para madres y padres que trabajan o desarrollan distintas actividades.

Desde la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas informaron que la estructura principal de ambos edificios ya fue finalizada y que restan detalles y terminaciones para su puesta a punto definitiva.

Los nuevos CDI cuentan con ambientes amplios y luminosos, circulación interna ordenada y espacios claramente diferenciados para las distintas actividades. En el interior se disponen áreas administrativas y de servicio, con mobiliario fijo, mesadas y sectores de guardado, además de pasillos cómodos que garantizan accesibilidad.

Las instalaciones incorporan patios internos que favorecen la ventilación e iluminación natural, junto con espacios de recreación seguros, con pisos adecuados para el uso infantil. Las aberturas vidriadas permiten una conexión visual permanente entre interior y exterior, reforzando la sensación de amplitud y control.

En el exterior, los centros presentan una imagen contemporánea, con revestimientos resistentes y accesos claramente identificados. Además, disponen de equipamiento moderno, sistemas de iluminación eficiente y climatización, asegurando condiciones óptimas de confort durante todo el año.

Una vez inaugurados, los CDI contarán con área de deambulación, sector administrativo con baño privado, cocina, lactario y salas con patios de juegos individuales, además de sanitarios exclusivos para niñas y niños y para personas con discapacidad, integrados mediante una circulación interna funcional.