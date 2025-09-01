Villa Mercedes: Solicitan el paradero de un hombre de 33 años, oriundo de Tilisarao

La Comisaría Seccional 12° de Villa Mercedes emitió un pedido de paradero para Carlos David Torres, de 33 años, con domicilio en Tilisarao.

Según informaron, la denuncia fue radicada en las últimas horas por su concubina, quien expresó que el hombre se ausenta de su hogar desde el viernes 29 de agosto de 2025, cuando habría viajado desde Tilisarao hacia Villa Mercedes.

Torres mide 1,70 metros de altura, es de contextura delgada, ojos marrones y cabello corto con rulos. Como señas particulares posee tatuajes: en el brazo izquierdo la inscripción “JONAS 31-07-18” acompañada de una flor, y en el brazo derecho la palabra “MILAGRO”.

Al momento de ausentarse vestía un buzo de piel gris oscuro, una camiseta de fútbol de colores negro, blanco y azul, pantalón jean cargo gris y zapatillas negras tipo cuero.

Las autoridades solicitan que cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación sea informado de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.