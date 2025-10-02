Villa Mercedes: siete allanamientos dejaron armas, autos robados y cuatro demorados

Este miércoles 1 de octubre, la Policía de Villa Mercedes concretó siete allanamientos en distintos barrios de la ciudad, en el marco de una causa por tenencia ilegal de armas de fuego. La investigación está bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo del Dr. Maximiliano Bazla, con orden del Juzgado de Garantía N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Los procedimientos se desarrollaron en viviendas de Kilómetro 4, Ciudad Jardín, Eva Perón 1 y 2, además de domicilios ubicados sobre Carlos Pellegrini y Santiago Besso, y en la calle Carlos Pellegrini al 900.

Durante los allanamientos se secuestraron:

7 armas de fuego (revólveres, pistolas, escopetas y carabinas).

Municiones en gran cantidad, miras telescópicas y armas blancas .

3 bicicletas robadas en distintos puntos de la ciudad.

Una planta de marihuana , incautada por efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico.

4 vehículos con pedido de secuestro (Renault Stepway, Volkswagen Suran, Chevrolet Prisma y Citroën C4), además de autopartes con causas judiciales.

Como resultado, cuatro hombres mayores de edad fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia. Ninguno contaba con autorización como legítimo usuario de armas de fuego.

En el operativo intervinieron distintas dependencias: Investigaciones Villa Mercedes y San Luis, COAR, Homicidios, UROP N°2, DRIM, Policía Científica, Lucha Contra el Narcotráfico y Ciberdelitos.