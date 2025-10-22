Villa Mercedes será sede del 1º Foro de Mujeres: un espacio para inspirar y transformar

Este viernes 24 de octubre, desde las 18:30 horas, el Teatro Molino Fénix será escenario del 1º Foro de Mujeres de Villa Mercedes y la provincia de San Luis, un encuentro que busca escuchar, inspirar y potenciar a mujeres de distintos ámbitos.

El evento, de entrada libre con inscripción previa, ofrecerá mesas de trabajo, charlas, stands emprendedores y herramientas prácticas orientadas a temas como trabajo, finanzas, maternidad, arte e inteligencia emocional, entre otros ejes de desarrollo personal y profesional.

Organizadoras del foro destacaron que la iniciativa apunta a crear redes, compartir experiencias y visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres en diversos sectores. “Cuando las mujeres nos escuchamos, se enciende el cambio y entendemos que siempre somos parte de la solución”, expresaron.

Las interesadas podrán inscribirse de manera anticipada completando un formulario online. Los cupos son limitados.