Villa Mercedes será sede del 1° Torneo Nacional de Fútbol Infantil

Con la ilusión en los botines y la pasión que solo el fútbol infantil puede generar, Villa Mercedes se prepara para recibir el 1° Torneo Nacional de Fútbol Infantil, organizado por B & B Cumpliendo Sueños. El evento se disputará los días 22, 23 y 24 de noviembre en el predio de la Liga Mercedina de Fútbol Seniors, y promete tres jornadas repletas de emoción, compañerismo y juego limpio.

Habrá premiación para todos los participantes, con categorías promocionales (2018, 2017 y 2016) y competitivas (2015, 2014, 2013 y 2012). El valor de la inscripción por categoría es de $300.000, y las consultas se pueden realizar al 2657-688520 (Luis) o al 2664-560443 (Exequiel).

En diálogo con Villa Mercedes Info, Luis Bravo, uno de los organizadores junto a Exequiel Bea, contó que el torneo contará con la participación de equipos de distintas provincias: “Vienen clubes de Mendoza, del interior de San Luis como Tilisarao, Concarán, La Toma, Fraga y Villa Mercedes. Estamos esperando también confirmaciones de La Pampa”, explicó Bravo.

Entre los equipos destacados, ya confirmó su presencia Estudiantes de La Plata, mientras que Deportivo Riestra podría sumarse en los próximos días.

Pero detrás del torneo hay un propósito más grande. Luis y Exequiel impulsan un proyecto de captación de talentos que ya permitió a varios chicos de San Luis y Villa Mercedes viajar a Buenos Aires para realizar pruebas en clubes como San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors, Sarmiento de Junín, Old Boys, Vélez y Deportivo Riestra.

“En los viajes que hicimos, varios chicos quedaron en seguimiento. Cuatro de ellos son de la escuelita de Los Tigresitos de Fraga, y volverán a ser observados el 2 de noviembre. También otros cuatro jóvenes de distintas localidades de la provincia seguirán con evaluaciones”, destacó Bravo.

El Torneo Nacional será, entonces, mucho más que una competencia. Será una ventana de oportunidades para que los pequeños futbolistas den sus primeros pasos hacia un sueño que —con trabajo, disciplina y pasión— puede hacerse realidad.