Villa Mercedes será sede de las Jornadas Nacionales de Donación de Sangre y Médula

La Fundación Santi Kunz, que este año cumple 10 años de trabajo solidario, fue elegida por la Red Argentina de Promotores de Donantes de Sangre y Médula para recibir el 10° Encuentro Nacional. El evento se desarrollará el 12 y 13 de septiembre en dos sedes principales: la Casa de la Cultura y el IFDC de Villa Mercedes.

Las actividades estarán destinadas a docentes, estudiantes, personal de salud y público en general, con el objetivo de seguir concientizando sobre la importancia de donar sangre y médula ósea.

Durante la primera jornada se realizarán colectas de sangre y registro de donantes, además de la campaña solidaria de recolección de tapitas para el Hospital Garrahan. También habrá charlas educativas con puntaje docente, a cargo de especialistas del Banco de Sangre de San Luis, el INCUCAI, la Asociación Argentina de Hematología y organizaciones vinculadas.

Como novedad, se presentará un nuevo método de registro de potenciales donantes de médula ósea, que podrá realizarse mediante un hisopado bucal y no solo a través de la donación de sangre. Será la primera vez en la provincia que se implemente esta modalidad.

Las inscripciones ya están abiertas en las redes de la Fundación Santi Kunz.