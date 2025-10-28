Villa Mercedes será sede de la gran final de la Copa Argentina 2025

El próximo miércoles 5 de noviembre, el Estadio Único Parque La Pedrera, en Villa Mercedes (San Luis), será escenario de una final histórica. Argentinos Juniors y Independiente Rivadavia de Mendoza disputarán el título de la Copa Argentina 2025, en un enfrentamiento que promete emoción y una gran convocatoria de público.

Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en la final del certamen, y también marcará el debut de La Pedrera como sede de una definición nacional. Este moderno estadio cuenta con capacidad para 28.000 espectadores, y ha sido elegido por su infraestructura y ubicación estratégica en el centro del país.

🔴 El camino hacia la final

Argentinos Juniors logró su clasificación tras una remontada frente a Belgrano, imponiéndose 2-1 en un partido cargado de tensión.

Por su parte, Independiente Rivadavia hizo historia al eliminar a River Plate por penales, luego de un empate 0-0 en tiempo regular.

Con trayectorias distintas pero un mismo objetivo, el “Bicho” y la “Lepra” protagonizarán un duelo que promete ser recordado por los hinchas de todo el país.

Fuente: Los Andes (MZA)