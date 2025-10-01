Villa Mercedes se tiñó de rosa: comenzó el mes de concientización contra el cáncer de mama

Con la tradicional colocación del lazo rosa en la Casa de la Cultura, integrantes de LALCEC Villa Mercedes inauguraron oficialmente las actividades de octubre, mes dedicado a la concientización sobre la prevención del cáncer de mama.

La presidenta de la institución, Susana Vilchez, destacó en diálogo con VMI Radio 88.1, que el objetivo principal es “visibilizar la lucha y promover la prevención”. Durante todo octubre se realizarán actividades abiertas a la comunidad:

18 de octubre : caminata desde la Casa de la Cultura hasta el Parque Costanera Río Quinto, a las 8 de la mañana.

19 de octubre : iluminación de la sede de ALSEC, ubicada en Mitre y Moreno , y de edificios municipales.

31 de octubre: cierre del Mes Rosa con una clase máster de Zumba en la peatonal, desde las 19 horas.

Además, Vilchez recordó que la entidad trabaja de manera constante para adquirir un nuevo mamógrafo, ya que el equipo con el que contaban dejó de funcionar hace varios años.

LALCEC también ofrece servicios de contención y prevención: los días martes se realizan controles de PAP con atención ginecológica en su sede, mientras que los viernes de 16 a 18 horas funciona una feria de ropa usada en Tucumán 211, cuyos fondos se destinan al sostenimiento de la institución.

“Siempre pedimos a la comunidad que nos acompañe con algo rosa, lo importante es estar presentes”, subrayó Mañano, invitando a participar de las actividades.