Villa Mercedes se suma al mes mundial del Alzheimer con arte y conciencia

En el mes mundial del Alzheimer, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones semejantes (ALMA) de Villa Mercedes llevó adelante una iniciativa artística bajo el lema “Recuérdanos siempre”, con el objetivo de visibilizar la enfermedad y generar conciencia.

La propuesta se concretó entre el viernes y sábado en un espacio verde de calles Libertad y Pasaje Hernández, en el barrio La Rioja. Allí se pintó un mural comunitario, coordinado por la muralista Marcela, con la participación de vecinos y el apoyo de la Municipalidad.

La obra representa una mariposa multicolor, símbolo de transformación y abrazo a quienes atraviesan la pérdida progresiva de memoria. Así lo explicó Mirta Carpinello de Curchod, presidenta de ALMA, quien además destacó el lema nacional de este año impulsado por la Red de Alzheimer y Demencias Argentinas (RADA): “Preguntá por la demencia, preguntá por el Alzheimer”.

Las actividades de concientización comenzaron el 1° de septiembre en la Escuela Raúl B. Díaz, donde se dictó un taller de prevención a estudiantes. Durante el resto del mes, se prevén más propuestas:

19 de septiembre : stand frente a Casa de la Cultura con folletería y mensajes de apoyo.

21 de septiembre : iluminación en color violeta de edificios públicos por el Día Internacional del Alzheimer .

27 de septiembre : bicicleteada y actividades recreativas en plaza Pringles , junto al Club de Ciclistas Veteranos “La Peña Mercedina”.

3 de octubre: capacitación “Demencia Friends” para el personal municipal en el Salón Azul.

Además, la asociación organiza de manera permanente charlas, grupos de apoyo y talleres para pacientes y familiares. “El Alzheimer no tiene cura, pero sí un camino que puede hacerse más llevadero con acompañamiento y conciencia”, reflexionó Carpinello.

Actualmente, en el país existen más de 20 filiales de ALMA; la de Villa Mercedes es la única en San Luis, integrada por nueve miembros y voluntarios. Quienes quieran sumarse pueden contactarse a través de Facebook: ALMA Villa Mercedes.