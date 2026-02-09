Villa Mercedes se prepara para vivir el Carnaval 2026 en La Pedrera

Villa Mercedes se alista para una de las celebraciones más esperadas del verano con una nueva edición del Carnaval 2026, que se realizará el sábado 14 de febrero desde las 21:30 en el autódromo “Juan Carlos Bassi” del Parque La Pedrera.

El evento contará con la participación de 13 comparsas y dos murgas, que desplegarán sus trajes, coreografías y ritmo a lo largo del circuito especialmente montado como corsódromo. Entre las agrupaciones confirmadas se destacan Caribú, Amat, Sonido 1000, Marambú, Candumbé, Uruberá, Aguará Guazú, Elite, Arte Carnavalezco, Kahoma, Reina Ametarazú, Alegría del Carnaval y Ritmo Total, además de las murgas René y Los Locos de la Murga.

La propuesta se completa con la presencia de emprendedores locales y puestos gastronómicos, ofreciendo una alternativa integral para disfrutar en familia o con amigos.

El cierre musical estará a cargo de Yuthiel, ex integrante de Banda XXI, quien animará la noche con música popular y cuarteto.

Desde el Municipio, la secretaria General de Cultura, Turismo y Deporte, Carolina Sosa, destacó el trabajo previo de las agrupaciones y anticipó una velada especial: “Será una noche muy linda y divertida, con comparsas que se están preparando muchísimo para brindar el carnaval que Villa Mercedes ya conoce”. Además, remarcó que el evento es organizado de manera conjunta entre la Municipalidad y el Gobierno de San Luis.

En cuanto a la logística, informó que los emprendedores interesados deberán inscribirse a través de la Secretaría de Producción y Medio Ambiente, en el CAM (Pedernera y Tucumán), y que quienes vendan alimentos deberán contar con la certificación de manipulación, conforme a lo establecido por Bromatología.

El predio contará con seguridad y servicio de ambulancia, y se confirmó que el corsódromo se ubicará, como en ediciones anteriores, en la recta frente a la torre de control del autódromo, con algunas sorpresas previstas para el público.