Villa Mercedes se prepara para una nueva edición de “Canta Cuyo”

El próximo 7 de diciembre, la Calle Angosta volverá a llenarse de música, danzas y tradición con la novena edición de “Canta Cuyo”, un evento que une a las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan en una gran celebración de la cultura cuyana.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de cuecas, gatos y tonadas, además de espectáculos en vivo con reconocidos artistas regionales. También habrá patios de comida con sabores típicos y propuestas culturales que invitan a reencontrarse con las raíces del folklore.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas con entrada libre y gratuita, aunque desde la organización se invita a colaborar con un alimento no perecedero, como gesto solidario para acompañar la fiesta con un sentido de comunidad.

“Canta Cuyo se vive con el corazón”, destacan desde la organización, anticipando una noche llena de música, emociones y tradición.