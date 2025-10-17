Villa Mercedes se prepara para una noche aterradora: llega la Fiesta de Halloween

La ciudad de Villa Mercedes se alista para vivir una de las noches más esperadas del año. El próximo sábado 1 de noviembre, el complejo Héctor Aubert será el epicentro de la Fiesta de Halloween, un evento que promete combinar música, diversión y una puesta en escena llena de misterio y creatividad.

Desde hace varios años, la celebración de Halloween se ha instalado con fuerza en la ciudad, sumando cada vez más adeptos, desde jóvenes que recorren las calles disfrazados hasta fiestas privadas. Este 2025, la propuesta se eleva con un mega evento que reunirá a toda la comunidad en un mismo lugar.

El “Halloween Aubert” ofrecerá una experiencia inmersiva con cuatro DJ’s en vivo, un escenario 360°, carpas temáticas y una amplia zona gastronómica con food trucks. Las entradas ya están disponibles a través de Passline, en el siguiente enlace 👉 https://www.passline.com/eventos/halloween-aubert