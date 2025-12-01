Villa Mercedes se prepara para un show solidario a beneficio de la pequeña Alfonsina

Un gran evento solidario tendrá lugar en Villa Mercedes el próximo 6 de diciembre, con el objetivo de colaborar con el tratamiento de Alfonsina, una niña que padece Encefalopatía Crónica No Evolutiva (PC) y que debe viajar a México junto a su familia para acceder a una terapia destinada a mejorar su calidad de vida.

El espectáculo se desarrollará en el Predio de Calle Angosta, desde las 21:00, en el marco de la celebración por los 25 años de Algarroba.com. La entrada general consistirá en un alimento no perecedero, que será recibido por Cáritas, entidad encargada de la recolección.

Durante la noche se presentarán grupos artísticos, cantantes y academias de baile, además de disponer de un completo servicio de cantina. La propuesta busca combinar entretenimiento con un fuerte gesto comunitario en apoyo a la familia de Alfon.

Desde la organización remarcaron que la participación del público es clave para contribuir a esta causa solidaria: “Tu presencia y tu apoyo hacen la diferencia”, señalaron.