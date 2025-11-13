Villa Mercedes se prepara para un jueves caluroso y un fin de semana inestable

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó un jueves con temperaturas elevadas, que podrían superar los 29°C, con pocas nubes y vientos leves del noreste. Sin embargo, emitió un informe especial que advierte por un periodo de inestabilidad a partir del viernes al mediodía, con tormentas de variada intensidad durante el sábado.

Según el organismo, “el cielo estará mayormente despejado, con algo de nubosidad hacia la tarde”, y las temperaturas promedio en la provincia oscilarán entre 11°C de mínima y 29°C de máxima.

El viento del noreste podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h en distintos sectores de San Luis.

Respecto al fin de semana, la REM precisó que “desde el mediodía del viernes 14 se prevé inestabilidad, alternada con mejoramientos temporarios”, la cual comenzará en el norte provincial y se extenderá el sábado 15 al resto del territorio, con posibles precipitaciones aisladas de distinta intensidad.