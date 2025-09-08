Villa Mercedes se prepara para recibir la “Expo al Futuro 2025”

La ciudad se alista para vivir una nueva edición de uno de los eventos educativos más significativos de la provincia: la Expo al Futuro. En su quinta edición, la exposición se desarrollará los días 16 y 17 de septiembre, de 10 a 16 horas, en un escenario dual que comprende la Casa de Cultura y la plaza del Sesquicentenario.

La feria, que se consolida como un punto de encuentro fundamental para los jóvenes de la región, reunirá la oferta académica de 18 instituciones educativas de la ciudad y la zona. Los organizadores destacaron que el evento contará con más de 100 stands educativos, donde los asistentes podrán recabar información directa sobre carreras, tecnicaturas y cursos.

Pero la Expo al Futuro va más allá de la mera oferta académica. El programa está diseñado para ofrecer una experiencia integral con actividades deportivas, recreativas y puestos gastronómicos. Uno de los fuertes de esta edición serán los talleres especializados dirigidos a estudiantes de los últimos años del secundario, conocidos como prepromos y promos. Entre las charlas más anticipadas se encuentran las de Técnicas de Estudio, Introducción a la Vida Universitaria, Salud Mental y Orientación Vocacional.

El evento representa una oportunidad única para que los jóvenes mercedinos y de localidades vecinas planifiquen su futuro educativo en un solo lugar, con acceso directo a la información y herramientas esenciales para tomar una decisión crucial.