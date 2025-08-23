Villa Mercedes se prepara para las Picadas en La Pedrera

La plaza San Martín será escenario este sábado desde las 19 horas de la Expo de las Picadas, donde se exhibirán los vehículos que competirán mañana en el Parque La Pedrera.

El evento contará con la presencia de pilotos de distintas provincias y de Chile, en una previa que promete atraer a fanáticos del automovilismo y al público en general.

La jornada principal se desarrollará el domingo, con ingreso por el Acceso 1, ubicado frente a la rotonda de Horpas. La organización informó que las entradas tendrán un valor de $10.000, mientras que los menores de 10 años y las personas con discapacidad (presentando certificado) podrán acceder de manera gratuita.

Además de la exhibición y las competencias, habrá puestos gastronómicos disponibles, lo que convierte a la propuesta en una salida pensada para toda la familia.