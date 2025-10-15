Villa Mercedes se prepara para la Expo Seguridad 2025 en “La Pedrera”

La segunda edición de la Expo Seguridad se llevará adelante en Villa Mercedes, del 27 al 30 de octubre, en el Parque La Pedrera, con una agenda que combina capacitaciones, exhibiciones y propuestas abiertas al público. El evento se desarrolla en el marco de las actividades previas al Día de la Policía de San Luis, que se celebra el 31 de octubre.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, presentó los detalles en conferencia de prensa junto al secretario de Gobierno municipal, Germán Sepúlveda, la directora del parque, Fernanda Sosa, y el subjefe de Policía, comisario general Javier Miranda.

Sosa destacó que la Expo busca “vincular al Ministerio con la comunidad y el sector privado, mostrando los avances en materia de seguridad, tecnología e innovación”, y remarcó la importancia de la formación continua para el personal policial, penitenciario, preventores, cadetes y bomberos.

Capacitaciones y actividades abiertas

La apertura contará con una charla de Gastón Pauls, centrada en la prevención de adicciones, dirigida a jóvenes, deportistas, instituciones religiosas y público en general. Además, habrá una bicicleteada y una maratón con los lemas “Alcohol Cero”, “No provocar incendios” y “Cuidar la vida”, promoviendo hábitos saludables y conciencia ciudadana.

En el sitio oficial del Ministerio de Seguridad, seguridad.sanluis.gov.ar/cronograma-expo-2025, se pueden consultar las actividades y horarios del evento.

Las formaciones especializadas incluirán temáticas como la atención a personas neurodivergentes, inteligencia criminal y crimen organizado, educación financiera, seguridad vial, y manejo del estrés para personal de seguridad.

El comandante general Raúl Silvino Contreras, de la Unidad Antimafia, encabezará la capacitación sobre lucha contra el narcotráfico, mientras que el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina dictará un módulo de seguridad vial.

El miércoles se desarrollará la segunda reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial, con la participación de intendentes de toda la provincia, donde se volverá a abordar la implementación de la Ley de Alcohol Cero.

Cierre con muestra y Congreso de Bomberos

El último día estará dedicado al 1° Congreso Regional de Gestión de Emergencias y Catástrofes, con participación de bomberos de San Luis, San Juan, Mendoza y La Pampa.

Durante las jornadas se realizarán exhibiciones de la División Canes, la Banda de Música de la Policía y la Banda Militar de la V Brigada Aérea, además de presentaciones de folclore y muestras del Instituto Superior de Seguridad Pública.

“Estas capacitaciones son fundamentales para fortalecer al personal que cuida a los ciudadanos”, subrayó la ministra Sosa.