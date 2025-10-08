Villa Mercedes se prepara para la 2° edición de la “Feria Literaria Villa Mercedes Lee”

Con la presencia destacada del escritor y guionista Eduardo Sacheri, Villa Mercedes vivirá la segunda edición de su feria literaria los días 15 y 16 de octubre. Bajo el lema “Libros que educan y entretienen”, el evento promete una experiencia cultural abierta a toda la comunidad, con más de 87 actividades y la participación de más de 120 artistas.

La presentación oficial fue realizada este miércoles por la subsecretaria de Cultura, Marina Lara, quien estuvo acompañada por Carolina Sosa, Tatá Evangelista, el poeta Luis Garro y Stella Maris Curti, presidenta de la Junta de Historia de Villa Mercedes.

Lara destacó que el encuentro busca fomentar la lectura, el intercambio cultural y la identidad local, en el marco de una gestión que impulsa “el fortalecimiento de nuestros saberes y tradiciones”.

📖 Dos días de arte, libros y música

La apertura oficial será el miércoles a las 9:00, sobre la calle Pedernera (entre Urquiza y Rivadavia), con la presentación del ballet Rincón Nativo, con tres décadas de trayectoria. Luego se realizará el tradicional corte de cinta y un recorrido por las carpas instaladas en la plaza.

Entre las propuestas destacadas, el artista Ramiro Ghigliazza presentará la muestra “San Martín, la reconstrucción y el enigma de su rostro”, compuesta por 25 obras hiperrealistas.

A las 11:00, el reconocido Eduardo Sacheri presentará su novela “Demasiado Lejos”, una historia que aborda la Guerra de Malvinas desde la mirada de jóvenes porteños.

Durante la tarde, los asistentes podrán disfrutar del “After Poesía”, con intervenciones musicales de Juan Pablo Gómez y Adrián Rojo, y micrófono abierto para escritores y aficionados. El cierre de la primera jornada estará a cargo de la academia Razas de Mi Pueblo.

🧒 Jornada final con literatura infantil y danza

El jueves, la feria abrirá nuevamente a las 10:00, con la participación de la escritora Gabriela Larralde, especialista en literatura infantil-juvenil, quien presentará su libro “La Pez”, una historia ambientada en tiempos de la conquista.

Durante toda la jornada se ofrecerán talleres para todas las edades, muestras y espectáculos, culminando con una presentación de la Escuela Real de Danza.

Al cierre de la presentación, Tatá Evangelista expresó: