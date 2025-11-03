Villa Mercedes se prepara para el Torneo de Verano de Beach Vóley y Beach Newcom

Las inscripciones ya están abiertas para uno de los eventos deportivos más esperados del verano villamercedino. El Torneo de Verano 2025, organizado por Kiricocho Vóley, se realizará en el Camping de la UOM y comenzará en diciembre de 2025.

Los participantes podrán competir en las disciplinas de Vóley y Newcom, con categorías mixto, femenino y masculino. La inscripción tiene un valor de $30.000 por persona e incluye el uso de pileta e instalaciones del predio.

🏆 Premios y categorías

El certamen premiará al 1º y al 2º puesto con un premio en efectivo.

La propuesta combina deporte, recreación y verano, en un entorno ideal para disfrutar en grupo o en familia.

Para más información o para inscribirse, los interesados pueden comunicarse con

Mariela (2657 326331) o Ana (2657 308775).