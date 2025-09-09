Villa Mercedes revive 1983 a través de imágenes inéditas en Casa de la Música

A partir de este miércoles 10 de septiembre, la Casa de la Música abre sus puertas a una muestra fotográfica única, con material proveniente de los negativos de redacción de los diarios “Crónica” y “La Voz”, preservados por instituciones culturales.

La exposición propone un recorrido visual por el clima social y político de 1983, año bisagra en la historia argentina, y busca invitar a la reflexión sobre una sociedad en transición hacia la democracia.

“Desde la Casa de la Música cumplimos un rol social como espacio cultural, generando propuestas que acercan a la comunidad a su historia y memoria colectiva. En convenio con la Biblioteca Nacional y junto al Rotary Club, presentamos esta muestra que invita a recorrer imágenes inéditas de una época de cambios profundos”, señalaron desde la institución del Complejo Molino Fénix en Villa Mercedes.

La inauguración será este miércoles a las 20:00. Luego, la exposición permanecerá abierta al público del 11 al 28 de septiembre, todos los días de 8:00 a 20:00, en Pueyrredón 1629, Villa Mercedes.