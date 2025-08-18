Este lunes 18 de agosto, efectivos de la Comisaría Seccional 30° intervinieron en la zona de Amaro Galán y Ardiles, donde un joven de 18 años fue sorprendido mientras golpeaba con una varilla al caballo que tiraba de un carro cargado con escombros.

Los policías constataron que el animal presentaba signos de maltrato, deshidratación y ausencia de herraduras, por lo que dieron aviso a Control Urbano y al Refugio de Contención Animal Municipal, que dispusieron el resguardo del equino y su atención veterinaria.

En el lugar, Tránsito Municipal secuestró el carro, mientras que el joven fue demorado y trasladado a la dependencia policial para averiguación de antecedentes y medios de vida.

Durante el posterior traslado del animal, por calle Ardiles y pasaje Montero, personas desconocidas —incluidos menores— arrojaron piedras contra el vehículo del personal del Refugio, provocando daños.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de turno, a cargo del Dr. José Olguín y el fiscal adjunto Dr. Marcelo Palacios, bajo lo dispuesto por la Ley N° 14.346 de Maltrato Animal.