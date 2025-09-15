Villa Mercedes: Renunció la fiscal Daniela Torres y se suspendió el juicio político

La funcionaria estaba acusada de irregularidades en el manejo de dinero secuestrado en un allanamiento de Villa Mercedes. El proceso debía iniciar el 16 de septiembre, pero fue suspendido tras su dimisión.

El gobernador de San Luis aceptó la renuncia de la fiscal Daniela Cristina Torres mediante el Decreto Nº 18036-MG-2025, con vigencia desde el 9 de septiembre. Con esa decisión, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió suspender el juicio político que debía comenzar en el Palacio de Justicia.

Torres estaba denunciada por su accionar en una causa de hurto y robo con arma en 2024, donde se secuestraron $473.020. Según la acusación, demoró 13 días en devolver el dinero, pese a la orden judicial, y nunca lo remitió a la Oficina de Secuestros Judiciales, comprometiendo la trazabilidad de los fondos.

En mayo, el tribunal que la investigaba la suspendió en sus funciones con el 50% del sueldo, y el 31 de julio los fiscales Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri formalizaron los cargos. El juicio político iba a desarrollarse con audiencias públicas y transmisión por YouTube, presidido por Jorge Alberto Levingston y con el procurador general Eduardo Cadelago Filippi como acusador.

La dimisión de Torres evita que el proceso llegue a esa instancia y pone fin al debate sobre su desempeño funcional.