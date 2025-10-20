Villa Mercedes refuerza la prevención del dengue con un plan integral 2025-2026

Esta mañana, en la plaza Los Quinteros del barrio Libertad, el intendente Maxi Frontera presentó el Plan Integral de Prevención de Enfermedades Transmitidas por el Mosquito 2025-2026, una iniciativa que busca fortalecer las acciones de control, prevención y concientización frente al dengue, zika y chikungunya.

Durante el acto, Frontera subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad: “Vamos a hacer todo el esfuerzo y el sacrificio, pero también necesitamos el compromiso de las familias de Villa Mercedes.”

El plan contempla fumigaciones por zonas, equipos intradomiciliarios, la instalación de 10 puntos semanales de descacharrado y la puesta en marcha del programa “Mi Patio Limpio”. Además, se realizará la distribución de repelentes, el monitoreo con ovitrampas y la implementación del Plan de Ordenamiento Verde, que contará con cuadrillas barriales, motocargas, motoguadañas, sopladoras y nuevo equipamiento.

Entre las medidas también se destacan las reuniones de la Mesa Interdisciplinaria, capacitaciones comunitarias y un Plan de Comunicación permanente para promover hábitos de prevención sostenidos.

Durante la jornada, se firmó una Carta de Intención de Trabajo junto al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, Atención Primaria de la Salud, la Mesa de Impacto Ambiental y otras instituciones que se suman al esfuerzo conjunto.

Finalmente, se reconoció el compromiso de Miguel Saires (APS), las doctoras Alejandra Cuello y Analía Gómez (Nodo Epidemiológico), y la Dra. Karina Chirino (Policlínico Regional), por su trabajo constante en la materia.