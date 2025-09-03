Villa Mercedes: recuperan una moto robada tras una persecución policial

Durante la tarde de este martes, efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Mercedes iniciaron una persecución luego de que un motociclista cruzara un semáforo en rojo en la intersección de calle Maipú y Felipe Vinuesa. El conductor, que vestía ropa gris y circulaba en una moto sin plásticos, se dio a la fuga realizando maniobras peligrosas y desobedeciendo reiteradas órdenes de detenerse.

Minutos después, un ciudadano se acercó a los uniformados e informó que el rodado coincidía con la moto robada a su sobrina días atrás en un local bailable. Presentó la denuncia correspondiente para corroborar el hecho.

Tras un operativo de búsqueda, otro móvil policial halló la motocicleta abandonada en inmediaciones de la Escuela Pública Autogestionada (EPA) N° 8 “Leonardo Da Vinci”, sobre calle Felipe Vinuesa. Se trataba de una Motomel 110 cc, en cuya baulera se encontraron una campera, una bufanda, varios repuestos y documentación, incluida la cédula identificatoria.

El rodado fue secuestrado en presencia de testigos y trasladado a la Comisaría Seccional 29°, donde había sido radicada la denuncia.