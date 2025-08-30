Villa Mercedes: recuperaron un carro que fue robado hace más de un mes

Este viernes 29 de agosto, la Policía de la Seccional 30° recuperó un carro casero que había sido sustraído el pasado 7 de julio en la zona de Remedios de Escalada y Amaro Galán.

El propietario había dejado el vehículo estacionado mientras realizaba tareas de reparto de leña. Tras tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar el carro en un domicilio del barrio 365 Viviendas.

En el lugar, un hombre indicó que había adquirido el vehículo de buena fe y lo entregó voluntariamente. Se labró un acta de reconocimiento del elemento recuperado, que luego fue devuelto a su dueño.

Los autores del robo ya fueron individualizados, y la policía continúa con la investigación para reunir pruebas y remitir el caso a la autoridad judicial competente.