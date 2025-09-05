Villa Mercedes recibirá la 1ª Jornada de Actualización Podológica en San Luis

El próximo domingo 5 de octubre, se realizará en Villa Mercedes la primera Jornada de Actualización Podológica de la provincia, organizada por la escuela Prodermis, bajo la coordinación de la docente Fernanda Tonolli.

El encuentro tendrá lugar en Elestudiowork (Salta 474) y contará con la presencia de los reconocidos técnicos podólogos Leonardo Stafollani y Paola Gómez, ambos del Instituto Optium de Buenos Aires.

La jornada será teórico-práctica e incluirá demostraciones en vivo sobre nuevas técnicas en onicocriptosis, onicomicosis y uñas compresivas. Está destinada a podoesteticistas, pedicuras, cosmiatras y profesionales de la estética interesados en la salud del pie.

Las entradas están disponibles en Ticketek, con un valor de $80.000 en preventa hasta el 15 de septiembre. Los participantes recibirán certificados oficiales, avalados por la Federación Argentina de Cosmetología (FASE).

Además, durante la jornada, se ofrecerán descuentos especiales en productos de Podal Centro, distribuidora oficial de insumos profesionales, con sedes en Villa Mercedes (Italia 278) y San Luis capital (Colón 432).