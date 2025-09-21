Villa Mercedes recibió la primavera con música, deporte y festejos en El Lago

Este domingo, estudiantes, familias y amigos disfrutaron de una jornada festiva en el Parque El Lago, donde se celebró el Día del Estudiante y la bienvenida a la primavera.

La propuesta incluyó música en vivo, deportes y una feria de emprendedores, que le dieron un marco de color y alegría a cada sector del predio.

Entre los artistas destacados se presentaron DJ Agustín Suárez, el Ensamble de la UNViMe, bandas de promos estudiantiles y el grupo Uno x Uno, que aportaron ritmo y energía a un encuentro que se vivió como una verdadera fiesta comunitaria.