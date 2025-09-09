Villa Mercedes recibe las Jornadas Nacionales de Donación de Sangre y Médula

El 12 y 13 de septiembre se realizará en Villa Mercedes el décimo encuentro de la Red Nacional de Promotores Voluntarios de Sangre y Médula Ósea, con actividades abiertas a toda la comunidad.

El referente local Fabio Kunz destacó en diálogo con VMI Radio 88.1, que ya hay más de 180 inscriptos, entre docentes, personal de salud y voluntarios, además de la presencia de 50 ONG de todo el país. “Será una verdadera fiesta de intercambio y aprendizaje, con el objetivo de seguir concientizando sobre la importancia de la donación voluntaria y frecuente”, expresó.

Durante las jornadas habrá charlas, colectas de sangre y talleres, además de la presentación del INCUCAI sobre un nuevo método de registro de potenciales donantes de médula ósea mediante hisopado bucal, una técnica rápida, indolora y no invasiva. Este evento marcará el primer registro provincial con esta modalidad, uno de los primeros en todo el país.

El programa también incluirá testimonios de pacientes y donantes que atravesaron la experiencia de un trasplante. Entre ellos, se compartirá la historia de Rocío, primera donante efectiva surgida de las colectas en la ciudad, y de Daniela, la receptora que recibió médula y asegura que le “regalaron vida”.

La actividad, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar el viernes 12 en la Casa de la Cultura (9 a 20 hs) y el sábado 13 en el Aula Magna de la UNViMe (9 a 17 hs). Las jornadas cuentan con declaraciones de interés legislativo, ministerial y municipal.