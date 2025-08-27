Villa Mercedes recibe la 5° fecha de las Olimpiadas Escolares de Atletismo

Este viernes, de 9 a 14 horas, la pista ubicada en el Parque Costanera Río V recibirá a más de 180 estudiantes de 20 escuelas de la región, que competirán en la penúltima jornada de las Olimpiadas Escolares de Atletismo.

El anuncio fue realizado por el director de Deporte Comunitario, Pedro Nadal, y el coordinador de la actividad, Francisco Gualato. Durante la jornada se disputarán pruebas de velocidad (80 y 100 metros), salto en largo, lanzamiento de bala y una carrera de mediofondo de 600 metros.

El evento contará con la presencia de Mario Quiroga, entrenador de los mellizos Tomás y Lucas Villegas, quienes recientemente alcanzaron el récord nacional en posta 4×1000.

Según informó Nadal, el objetivo de esta competencia es “impulsar y masificar la práctica deportiva en jóvenes del nivel secundario”, destacando el bajo costo de acceso y el impacto positivo que genera en la comunidad educativa.

Esta fecha será la última previa a la gran final del 5 de septiembre, que se realizará en el complejo “Pedro Presti”, con la participación de las cinco regiones del programa. Las escuelas que logren mayor puntaje recibirán materiales deportivos como premio.

Los encuentros anteriores ya se realizaron en Fortuna, San Luis, Candelaria y Santa Rosa del Conlara.