Villa Mercedes recibe a referentes nacionales en la primera jornada de podocosmiatría de Cuyo

El próximo domingo 5 de octubre, Villa Mercedes recibirá por primera vez en la región Cuyana a dos referentes de la pedicuría clínica y podocosmiatría. Se trata de Leonardo Stafaloni y Paola Gómez, profesionales del Instituto Optium de Buenos Aires, quienes presentarán técnicas innovadoras y protocolos actualizados en un evento organizado por Distribuidora Podal Centro.

La iniciativa surge de la mano de Karina Sosa y Fernanda Donoli, quienes remarcaron la importancia de acercar a la ciudad una capacitación de excelencia, avalada por la Federación Argentina de Cosmetología.

El encuentro está dirigido a pedicuros, podólogos, técnicos podólogos y especialistas en estética de manos y uñas, con el objetivo de difundir métodos no invasivos y terapias naturales para el cuidado de la salud podal.

Además de la exposición teórica, se realizarán demostraciones prácticas en pacientes en vivo, con certificación oficial para los asistentes.

Las entradas son con cupo limitado —restan apenas 12— y se adquieren a través de etiqueteta o contacto directo con la organización. El evento se desarrollará en Estudio World, Salta 474, desde las 10 de la mañana.