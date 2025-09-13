Villa Mercedes: procesaron a un hombre de 60 años por narcotráfico

El Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó este viernes 12 de septiembre el procesamiento de un hombre de 60 años y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá detenido a disposición de la Justicia. La causa se enmarca en la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El acusado había sido arrestado el jueves 11 de septiembre por personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, tras un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Montevideo al 100, donde funcionaba un presunto centro de venta y distribución de drogas.

Durante el operativo, se secuestró cocaína suficiente para elaborar 293 dosis, valuadas en $1.465.000, además de una balanza digital de precisión, un teléfono celular, recortes de nylon y blísteres de medicamentos que habrían sido utilizados para estirar la sustancia.

Tras la audiencia de formulación de cargos, el imputado fue trasladado a la Penitenciaría Provincial.