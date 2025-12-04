Villa Mercedes: prisión preventiva para un joven acusado de intento de homicidio agravado

La Justicia de Villa Mercedes ordenó este miércoles 3 de diciembre la prisión preventiva por dos meses para un joven de 26 años, imputado en una causa por “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía en grado de tentativa”.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de la Dra. Natalia Pereyra Cardini, según informó el Departamento de Homicidios Villa Mercedes.

El hecho ocurrió el domingo 23 de noviembre, cuando personal de la Comisaría Seccional 9ª acudió a un domicilio ubicado sobre calle Italia al 2000, donde encontraron a una mujer de 34 años tendida en el suelo, con heridas cortantes y abundante sangrado. Vecinos asistían a la víctima al momento de la llegada del Sempro, que realizó su traslado de urgencia al Policlínico Regional Juan Domingo Perón.

En el interior de la vivienda, específicamente en la habitación de la mujer, los efectivos detectaron manchas hemáticas, por lo que dispusieron el resguardo del lugar.

Durante las entrevistas, varios vecinos señalaron al hermano de la víctima como el presunto agresor. Indicaron que había sido visto ingresar por el pasillo del domicilio y retirarse corriendo hacia calle Italia, con el torso descubierto y manchas de sangre. Incluso, un testigo lo siguió en motocicleta y alertó a la policía.

Minutos después, la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) logró demorar al sospechoso en inmediaciones de calle Leandro Alem, a la altura de la estación de servicio Casale. El joven quedó detenido por disposición de la fiscalía interviniente.

Tras la audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles, el acusado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado mientras se desarrolla la investigación.