Villa Mercedes: prisión preventiva para un hombre por incendiar la vivienda de su pareja

El Juzgado de Garantía N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Alfredo Cuello, ordenó este martes 14 de octubre la prisión preventiva por 120 días a un hombre de 30 años, acusado de ser el presunto autor de los delitos de coacción, incendio, violación de domicilio, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, amenazas y hurto simple, todos en concurso real.

El hecho se registró el pasado miércoles 8 de octubre en una vivienda ubicada sobre calle Carlos Pellegrini al 1000, en el barrio Eva Perón 1 de Villa Mercedes.

Según consta en el expediente, la propietaria del domicilio, una mujer de 32 años, relató que había mantenido una fuerte discusión con su pareja, quien la amenazó con incendiar la casa con ella y su hijo dentro. Logró escapar junto al menor, pero poco después una vecina la alertó de que su vivienda estaba en llamas.

Efectivos de la Comisaría Seccional 40ª y Bomberos Voluntarios “El Fortín” acudieron al lugar, donde constataron el incendio sin presencia de personas dentro.

Más tarde, mientras la víctima realizaba la denuncia, recibió un llamado de su hermana, quien le informó que el agresor había irrumpido por la fuerza en su casa, la había agredido físicamente y se llevó al niño.

Tras un rápido operativo policial, el sujeto fue localizado junto a su hijo en otra vivienda del mismo barrio. En un primer momento, una familiar intentó ocultar su presencia, pero luego reconoció que se encontraba allí.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción Penal en Contexto de Género, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera, el individuo fue detenido y, tras la audiencia de formulación de cargos, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.