Villa Mercedes: Prisión preventiva el acusado de atacar a su ex pareja con una botella rota

La Justicia de Villa Mercedes dictó prisión preventiva para Fabio Quiroga, imputado por agredir a su ex pareja el pasado 8 de noviembre, durante un violento episodio que continúa bajo investigación. La víctima, identificada por su apellido Arias, sufrió cortes en el rostro y en el cuello causados con una botella rota, según la acusación fiscal.

De acuerdo con la primera versión incorporada a la causa, la mujer habría llegado a la vivienda donde convivía con Quiroga y allí lo encontró con una ex pareja. Esa situación habría desencadenado una discusión en la vía pública, que se agravó cuando el acusado presuntamente la golpeó con el puño. Arias intentó defenderse con un cuchillo, y en ese contexto Quiroga tomó dos botellas de vidrio: una la arrojó al piso, provocándole lesiones en una pierna, y con la otra —según Fiscalía— le produjo cortes en el rostro y en el sector del cuello, cerca de zonas vitales como la carótida y la yugular.

La investigación indica que la mujer logró huir, aunque el hombre la siguió y continuó con las agresiones en otro domicilio. Este conjunto de elementos motivó inicialmente la detención del acusado.

En una segunda audiencia realizada la semana pasada, la defensa de Quiroga presentó una versión alternativa. Aseguró que Arias habría llegado alterada a la vivienda y que fue recibida por la madre del acusado, quien incluso llamó a la Policía al ver su estado. Según esta línea argumental, la mujer se trasladó luego a otra casa, donde un hermano de Quiroga la filmó. Con base en ese registro, la defensa sostiene que las heridas serían autoprovocadas, y que el imputado llegó a la escena cuando Arias ya estaba lesionada.

El abogado agregó que, luego de ese episodio, la mujer regresó por sus propios medios al domicilio que compartía con Quiroga, donde se habría calmado y quedado dormida, retirándose sola más tarde hacia una sala del barrio.

Pese a estas diferencias en los relatos, la Justicia resolvió que Quiroga permanezca detenido con prisión preventiva mientras continúa la investigación.