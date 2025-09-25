Villa Mercedes: la Policía intervino para evitar un intento de suicidio

Este miércoles 24 de septiembre por la tarde, efectivos de la Comisaría Seccional 30° fueron alertados sobre un hecho en inmediaciones de las calles Miguel B. Pastor y Pedro B. Díaz, donde un joven de 25 años intentaba quitarse la vida.

Los uniformados acudieron rápidamente y encontraron al joven con heridas cortantes. Al negarse a recibir ayuda, emprendió la fuga hacia el barrio ATE 2, iniciándose una persecución que contó con la colaboración de la UROP 2.

Finalmente, el sujeto fue interceptado en la intersección de Uruguay y Pirker, donde desistió de su accionar tras la intervención policial. Allí recibió las primeras contenciones y fue asistido por personal médico del Sempro, que lo trasladó al Policlínico “Juan Domingo Perón” para su atención y contención psicológica.

👉 Si vos, un familiar o allegado atraviesa una crisis de este tipo, pedí ayuda de inmediato llamando al 911.