Villa Mercedes: la Policía detuvo a una mujer armada con un machete

Efectivos del Comando Radioeléctrico detuvieron este lunes 20 de octubre por la tarde a una joven de 26 años que protagonizó un disturbio en la vía pública en la ciudad de Villa Mercedes.

Según informaron fuentes policiales, mientras los agentes patrullaban la zona, fueron alertados por un vecino sobre una pelea entre dos mujeres en inmediaciones de las calles San Lorenzo y Gobernador Alric, una de las cuales tenía un machete.

Con los datos aportados, los uniformados realizaron un operativo de búsqueda y ubicaron a la sospechosa en calle San Cayetano al 700, circulando en bicicleta con el arma en su poder.

Al notar la presencia policial, la joven intentó escapar, pero fue interceptada e identificada. Durante la requisa, se le secuestró un machete con cabo de madera y una hoja de unos 40 centímetros.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional 12ª, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.