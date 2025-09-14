Villa Mercedes: joven detenido tras escapar de un control vehicular

En la tarde de este sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Mercedes demoraron a un joven de 23 años, quien intentó escapar de un control vehicular en la ciudad.

El hecho se inició cuando los uniformados, en tareas de patrullaje preventivo, recibieron una alerta radial sobre un motociclista que había huido de un puesto de control en la intersección de calles Olloqui y Carlos Pellegrini.

El conductor, que circulaba en una motocicleta Yamaha YA90 (AXIS) negra, sin la pechera frontal, emprendió la fuga por calle Pellegrini hacia el oeste. Tras una persecución por varias arterias, fue interceptado finalmente en Curchod y 9 de Julio.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la motocicleta y distintos efectos personales. El joven fue trasladado a la Comisaría 9ª, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.