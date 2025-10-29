Villa Mercedes: Intensa búsqueda de Angelina Bufarali y Eliseo Palacios

La Policía de San Luis, a través de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) de Villa Mercedes, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Angelina Adriana Bufarali y Eliseo Palacios, ambos de 16 años de edad y residentes en la mencionada ciudad.

Las madres de los jóvenes realizaron la denuncia formal tras no tener noticias de ellos desde la tarde-noche del lunes 27 de octubre de 2025.

Angelina mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, cabello negro y tez trigueña. Al momento de ausentarse vestía un buzo o campera marrón, jogging marrón claro y una mochila negra pequeña.

Eliseo, por su parte, mide cerca de 1,70 metros, también de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto negro y ojos marrones. Vestía un pantalón de gimnasia negro, buzo gris, campera negra y zapatillas negras con rayas blancas.

Las autoridades piden que cualquier información que pueda ayudar a localizarlos sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.