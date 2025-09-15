Villa Mercedes inició las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Merced

Con misas, procesiones y actividades comunitarias, la Iglesia comenzó la novena dedicada a la patrona de la ciudad, que se extenderá hasta el próximo 24 de septiembre, día central de la festividad.

Bajo el lema “Con María de la Merced, caminamos como peregrinos de esperanza”, los fieles participan de distintas propuestas religiosas y sociales.

Las misas se celebran de lunes a sábado a las 8, 17 y 19 horas (siendo esta última la principal). Los domingos, los horarios se extienden a las 11, 19 y 20:15 horas.

Durante la novena, la imagen de la Virgen recorrerá asilos y espacios públicos, llevando un mensaje de fe y cercanía. Este lunes, también está previsto que visite la Municipalidad de Villa Mercedes.

En paralelo, los jóvenes de la comunidad desarrollan la “Panfleteada de la Virgen”, invitando en plazas y barrios a participar de las actividades.

El miércoles 24 de septiembre, la jornada central incluirá:

Caravana y abrazo materno : desde las 10, con un recorrido de 20 km por distintos barrios.

Santo Rosario a las 16 , seguido de la misa presidida por el obispo de San Luis, Gabriel Barba .

Procesión solemne por las calles y, finalmente, misa de cierre a las 20 horas.

El párroco David Picca destacó que este año la celebración se enmarca en un año jubilar y llamó a los fieles a vivirlo como un camino de conversión: