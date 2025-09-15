Villa Mercedes inicia la semana con sol y temperaturas en ascenso

El lunes tendrá cielo despejado y máximas de 27 °C

Según la Red de Estaciones Meteorológicas, se espera el inicio de semana con buenas condiciones climáticas y ascenso de temperaturas en toda la provincia.

Lunes 15 de septiembre

  • Jornada mayormente despejada.

  • Mínimas promedio: 11 °C.

  • Máximas: alrededor de 27 °C.

  • Viento: leve (6 a 18 km/h), de direcciones variables, rotando al este por la tarde.

Martes 16 de septiembre

  • Tiempo estable y algo ventoso.

  • Mañana con cielo despejado y aumento de nubosidad hacia la tarde, finalizando parcialmente nublado.

  • Mínimas promedio: 12 °C.

  • Máximas: en torno a 29 °C.

  • Viento del norte, moderado a fuerte (20 a 49 km/h), con ráfagas de más de 60 km/h en el noroeste provincial.