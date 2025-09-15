Villa Mercedes inicia la semana con sol y temperaturas en ascenso

Según la Red de Estaciones Meteorológicas, se espera el inicio de semana con buenas condiciones climáticas y ascenso de temperaturas en toda la provincia.

Lunes 15 de septiembre

Jornada mayormente despejada .

Mínimas promedio: 11 °C.

Máximas: alrededor de 27 °C.

Viento: leve (6 a 18 km/h), de direcciones variables, rotando al este por la tarde.

Martes 16 de septiembre