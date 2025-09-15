Villa Mercedes inicia la semana con sol y temperaturas en ascenso

Según la Red de Estaciones Meteorológicas, se espera el inicio de semana con buenas condiciones climáticas y ascenso de temperaturas en toda la provincia.
Lunes 15 de septiembre
Jornada mayormente despejada.
Mínimas promedio: 11 °C.
Máximas: alrededor de 27 °C.
Viento: leve (6 a 18 km/h), de direcciones variables, rotando al este por la tarde.
Martes 16 de septiembre
Tiempo estable y algo ventoso.
Mañana con cielo despejado y aumento de nubosidad hacia la tarde, finalizando parcialmente nublado.
Mínimas promedio: 12 °C.
Máximas: en torno a 29 °C.
Viento del norte, moderado a fuerte (20 a 49 km/h), con ráfagas de más de 60 km/h en el noroeste provincial.