Villa Mercedes: Incautaron cocaína valuada en más de $1 millón de pesos

Un operativo llevado a cabo este jueves por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico culminó con la incautación de 59,31 gramos de cocaína, valuados en más de $1.186.000, y la detención de un joven de 25 años.

La medida, ordenada por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo del Dr. Juan Carlos Nacul, se realizó en una vivienda de calle Profesor Farfán al 1200, en el barrio Eva Perón II.

Durante el allanamiento, los investigadores anularon un punto de venta y distribución de drogas. Además de la cocaína —cantidad suficiente para la elaboración de 238 dosis—, se secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, plantines de marihuana y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

El joven detenido fue trasladado y quedó alojado en las celdas disciplinarias de la Unidad Regional de Orden Público N°2, a disposición de la Justicia Federal.