Villa Mercedes: incautan cocaína por $800 mil y detienen a un hombre

Este jueves 6 de noviembre, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizaron un allanamiento en Villa Mercedes, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Villa Mercedes y se llevó a cabo en una vivienda de calle Dr. Ricardo Balbín al 1900, en el barrio Ciudad Jardín 2, donde se desmanteló un presunto centro de venta y distribución de drogas.

Durante el operativo, los agentes incautaron más de 100 envoltorios de cocaína, equivalentes a 160 dosis, con un valor estimado de $800.000. Además, se secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo, un plantín de marihuana y una motocicleta.

Por disposición del juzgado interviniente, un hombre de 34 años fue detenido y alojado en las celdas disciplinarias de la UROP N° 2, acusado de violar la Ley de Estupefacientes.