Villa Mercedes impulsa créditos y beneficios para PyMEs y empleados municipales

Este mediodía, el intendente Maxi Frontera y el gerente corporativo del Banco Supervielle, Bruno Arcucci, presentaron una serie de medidas destinadas a impulsar la economía local y acompañar a trabajadores y emprendedores de Villa Mercedes.
Entre los principales anuncios se destacó una línea de crédito de $6.500 millones destinada a PyMEs y personas con actividad comercial, con el fin de promover la inversión, el crecimiento y el empleo en la ciudad.
Además, se implementará un programa de descuentos y facilidades de pago para incentivar el consumo local, beneficiando tanto a los comerciantes como a los vecinos.
En paralelo, se anunciaron beneficios exclusivos para empleados municipales, entre ellos:
-
Préstamos equivalentes a un sueldo, con tasa 0% y devolución en 12 cuotas.
-
Cuentas remuneradas, con mayor límite y rendimiento.
-
Créditos prendarios, hipotecarios y personales con tasas preferenciales.
-
Descuentos de hasta 30% en bares, restaurantes y supermercados.
-
Promociones en turismo (Almundo) y plataformas como Mercado Libre y Coraza Hierros, con cuotas sin interés.
Estas acciones, destacaron las autoridades, forman parte del trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado para fortalecer la economía de Villa Mercedes y mejorar la calidad de vida de la comunidad.