Villa Mercedes impulsa créditos y beneficios para PyMEs y empleados municipales

Este mediodía, el intendente Maxi Frontera y el gerente corporativo del Banco Supervielle, Bruno Arcucci, presentaron una serie de medidas destinadas a impulsar la economía local y acompañar a trabajadores y emprendedores de Villa Mercedes.

Entre los principales anuncios se destacó una línea de crédito de $6.500 millones destinada a PyMEs y personas con actividad comercial, con el fin de promover la inversión, el crecimiento y el empleo en la ciudad.

Además, se implementará un programa de descuentos y facilidades de pago para incentivar el consumo local, beneficiando tanto a los comerciantes como a los vecinos.

En paralelo, se anunciaron beneficios exclusivos para empleados municipales, entre ellos:

Préstamos equivalentes a un sueldo , con tasa 0% y devolución en 12 cuotas.

Cuentas remuneradas , con mayor límite y rendimiento.

Créditos prendarios, hipotecarios y personales con tasas preferenciales.

Descuentos de hasta 30% en bares, restaurantes y supermercados.

Promociones en turismo (Almundo) y plataformas como Mercado Libre y Coraza Hierros, con cuotas sin interés.

Estas acciones, destacaron las autoridades, forman parte del trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado para fortalecer la economía de Villa Mercedes y mejorar la calidad de vida de la comunidad.