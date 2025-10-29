Villa Mercedes: histórica cirugía cervical en el Hospital “Juan Domingo Perón”

Por primera vez, un equipo multidisciplinario del Hospital “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes realizó una cirugía de alta complejidad en columna cervical, un procedimiento inédito que posiciona al centro de salud como referente en neurocirugía avanzada dentro del sistema público provincial.

La intervención, una corpectomía cervical, se efectuó para tratar cuadros severos de compresión medular o radicular. Esta técnica consiste en la extracción del cuerpo vertebral afectado y su reemplazo por una prótesis especialmente diseñada, provista por el Ministerio de Salud, a través de las empresas Zion–Corpomedica.

El procedimiento estuvo a cargo del neurocirujano Sebastián Heredia, acompañado por Georgina Molina y Gloria Lubatti (instrumentación quirúrgica), y los especialistas Alain Suárez y Federico De Martino (ortopedia Zion–Corpomedica).

Con esta intervención, el sistema público de salud de San Luis da un paso clave hacia la regionalización de las cirugías de alta complejidad, evitando derivaciones fuera de la provincia y asegurando que los pacientes accedan a tratamientos especializados con recursos y profesionales locales.

La corpectomía cervical es una práctica que requiere precisión milimétrica y equipamiento de última generación. Se realiza mediante una vía anterior en el cuello, donde se extraen uno o más cuerpos vertebrales y se reconstruye la estructura ósea con injerto o prótesis, liberando la presión sobre la médula espinal.