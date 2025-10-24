Villa Mercedes: Hallaron los corderitos robados de la Escuela Técnica Nº 14

Los dos corderitos mellizos que habían sido robados de la Escuela Técnica N° 14 “Dr. Luis A. Lucco” de Villa Mercedes fueron encontrados con vida durante la madrugada del viernes, tras un operativo policial. Los animales ya se encuentran junto a su madre en el predio de la institución.

Días atrás, la escuela había emitido un comunicado lamentando el hecho de inseguridad ocurrido en la madrugada del miércoles, cuando desconocidos ingresaron al establecimiento y se llevaron los animales, que habían nacido apenas dos días antes.

Desde la dirección del establecimiento expresaron su agradecimiento a la comunidad por la solidaridad y la difusión del caso, y destacaron la rápida respuesta de la policía local, que permitió recuperar a los corderitos.

“Este hecho nos había generado un gran daño, no solo como institución sino también en el proceso educativo de nuestros alumnos, que con esfuerzo y dedicación participan del cuidado de los animales”, habían manifestado en el comunicado anterior.

La escuela confirmó esta mañana que los corderitos se encuentran en buen estado de salud, nuevamente bajo el cuidado de sus alumnos y docentes.