Villa Mercedes: el 80% de las viviendas sociales adjudicadas no pagan la cuota

Según datos oficiales de Casa de Gobierno de San Luis, alrededor del 80% de los adjudicatarios de viviendas sociales entregadas durante las gestiones de Adolfo Rodríguez Saá, Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi no están cumpliendo con el pago mensual de sus cuotas.

Los montos adeudados son, en muchos casos, simbólicos: entre $60 y $1.500, dependiendo del tipo de plan. Desde el Ejecutivo provincial explicaron que muchos beneficiarios dejaron de abonar las cuotas apenas recibieron las llaves de la vivienda, lo que genera un impacto negativo en la construcción de nuevas unidades.

Ante esta situación, el Gobierno de San Luis lanzó un relevamiento para detectar viviendas desocupadas o en estado de abandono, con la intención de desadjudicarlas y reasignarlas a familias que realmente las necesiten.

“Sabemos que mucha gente sueña con acceder a una vivienda, pero si no se cumple con el pago de las cuotas es imposible sostener un plan habitacional a futuro”, expresaron fuentes de Terrazas del Portezuelo.

Informe SN